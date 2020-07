Recuperi case Aler, la Regione: siamo al 90%

MILANO - Al 30 giugno sono 4.069 gli alloggi popolari recuperati, sui 4.560 finanziati, pari cioè a una riqualificazione media regionale che supera l'89%. Ma l'Aler Pavia Lodi è indietro in questa graduatoria: recuperati 191 su 329 (58%).

Questi i numeri aggiornati del Contatore on line, che è possibile consultare in diretta sul portale di Regione Lombardia all'indirizzo:www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/zero-sfitti-aler. "Il recupero degli alloggi sfitti di proprietà delle Aler (Aziende lombarde per l'edilizia residenziale) su tutto il territorio regionale è ripreso a ritmo sostenuto, ora che i cantieri hanno riaperto a pieno regime, pur nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dal Coronavirus" commenta l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia, Stefano Bolognini. "Si tratta certamente di uno sforzo significativo - aggiunge l'assessore - che documenta la volontà, la determinazione e l'impegno che ci stanno mettendo il presidente Fontana, la Giunta e la struttura regionale per rendere fruibile l'intero patrimonio di Edilizia residenziale pubblica agli aventi diritto e a quanti già vi abitano". La percentuale degli appartamenti recuperati suddivisi per Aler, vede in testa con il 98% quella che riunisce Varese, Como, Monza e Brianza, Busto Arsizio, segue Milano (che include i comuni della Citta' Metropolitana) con il 97%.

Nel dettaglio i dati delle ristrutturazioni nelle cinque Aziende lombarde per l'edilizia residenziale sono:



Bergamo - Lecco - Sondrio 238 su 292 (82%);

Brescia - Cremona - Mantova 389 su 599 (65%);

Milano 2.608 su 2.682 (97%);

Pavia - Lodi 191 su 329 (58%);

Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio 643 su 658 (98%).