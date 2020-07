Amazzoni e cavalieri per la ricerca oncologica

Dal primo settembre 2020 fino al 31 dicembre 2021, amazzoni e cavalieri con il cavallo da loro stessi indicato devolveranno il 5% delle vincite ottenute nei vari concorsi nazionali, all'Associazione " Comitato Daniele Chianelli (www.comitatodanielechianelli.it), una onlus che ha come scopo il reperimento di fondi da destinare alla ricerca oncologica, soprattutto pediatrica e il mantenimento di una struttura di accoglienza, dall’Associazione stessa costruita, per l’ospitalità, a titolo gratuito, dei famigliari dei bambini ricoverati nel reparto di oncologia dell’ospedale di Perugia, divenuto un’eccellenza mondiale per la cura delle leucemie.

Winning Round nasce da un’idea di Fabrizio Bonciolini e Michaela Morriello e dall’esperienza acquisita, tramite il portale nonché gruppo facebook “Equideando – contenitore di idee per un’equitazione presente e futura”. Equideando collabora con il Centro Horses Le Lame di Montefalco per quanto riguarda la comunicazione e la ricerca di partners che sostengano gli eventi calendarizzati per la stagione agonistica.Il tutto nasce in memoria e nel ricordo di Lorenzo Attili, istruttore e cavaliere de “Le Lame” che, dieci anni fa, è scomparso, in giovane età, a causa di una leucemia fulminante.

Ecco il team dei venti cavalieri che hanno aderito all’iniziativa: Andres Peñalosa, Aurora Bortolazzi, Bryan Mascenti, Carlotta Mattei, Cristian Pitzianti, Elia Simonetti, Fiorenzo Ammendola, Gino Bettella, Giovanni Lucchetti, Guido Franchi, Licinio Grossi, Ludo Minoli, Manuel Roberti, Marta Bottanelli, Matteo Checch, Michol Del Signore, Nico Lupino, Pasquale Datena, Roberto Turchetto e Serena Curcio.

Per ulteriori info: https://www.facebook.com/winningroundagainstcancer/

Account Instagram: @winninground