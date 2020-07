Gas, bollette in ritardo: nessuna sanzione

VIGEVANO - A causa di un problema tecnico nel processo di stampa e consegna, non tutte le bollette del gas con scadenza di pagamento 10 o 13 Luglio 2020 sono state recapitate nei termini prestabiliti, ma in prossimità o in lieve ritardo rispetto alla scadenza prevista. Lo comunica Asm Energia, che attraverso un comunicato si scusa del disguido e garantisce che "non verranno applicate sanzioni o interessi di mora, qualora il pagamento venga effettuato entro il 31 Luglio 2020".