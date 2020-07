Tari, arriverà lo sconto del 25%

VIGEVANO - Riduzione del 25% dell'importo Tari 2020 per le utenze non domestiche. È questo lo sconto che sarà applicato dal comune sulla tassa rifiuti alle attività che hanno subito il lockdown nei mesi scorsi, applicando le indicazioni a livello nazionale dell'autorità competente, Arera. Un'operazione che comporterà un mancato introito di circa 550mila euro e sarà coperto da un intervento finanziario di Asm Vigevano e Lomellina e Asm Isa, che attraverso la distribuzione dei dividendi (il Comune è socio al 98% di entrambe le società) pagherà di fatto lo sconto.

Le scadenze di pagamento saranno spostate al 2 dicembre prossimo e al 28 febbraio 2021. La manovra, che entrerà a far parte del Piano di rilancio della città, è stata illustrata lunedì mattina in una conferenza stampa tenuta dal sindaco Andrea Sala, dal suo vice Andrea Ceffa e dalla dirigente del servizio Tributi, Daniela Sacchi. Per ora c'è una bozza di delibera, che deve essere vagliata nella serata di lunedì dai capigruppo e il 21 luglio dal consiglio comunale. A questo link si può scaricare il pdf con le categorie esentate. Lo sconto è rapportato al periodo di chiusura effettiva delle attività, quindi alcune avranno riduzioni tra il 12 e il 14%. Nulla da fare, invece, per la riduzione delle aliquote Imu al minimo per lmmobili con destinazione commerciale: costerebbe 1,2 milioni di euro, una voragine nel bilancio comunale che comporterebbe tagli drastici di altri servizi.