Covid-19, mascherine all'aperto solo se non è possibile mantenere il distanziamento

Niente mascherine all'aperto se si potrà mantenere la distanza sociale. Cambiano le regole nella nostra regione, più restrittive che nel resto del Paese, a partire dalla mezzanotte. Il provvedimento del Governo resterà in vigore due settimane ma potrà essere modificato in presenza di variazioni significative dell'andamento dell'epidemia. Resta l'obbligo di utilizzo nei luoghi chiusi. Slittano a fine mese le riaperture di discoteche al chiuso, fiere, sagre e altri eventi pubblici. Sono alcune delle novità del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che entrerà in vigore da domani.

Chi viaggia in aereo avrà nuovamente la possibilità di imbarcare il bagaglio a mano; decade così il divieto di utilizzare le cappelliere introdotto il 26 giugno. Novità anche per si sposta in treno: se le poltrone sono in verticale ed esiste il sistema di areazione adeguato, la distanza tra i passeggeri potrà essere inferiore ad un metro.

Dopo la firma del Dpcm il consiglio dei ministri chiederà il prolungamento dello stato di emergenza che scade a fine luglio.