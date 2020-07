Elezioni, Italia Viva: rompiamo gli schemi, stop ai personalismi

VIGEVANO - La candidatura del medico Paolo Previde Massara apre nuovi scenari e offre opportunità da cogliere in vista delle elezioni amministrative del 20 settembre. E' il senso di un comunicato stampa della coordinatrice lomellina di Italia Viva, Barbara Verza. "In questi giorni sullo scenario politico è apparsa una nuova candidatura - scrive Verza - Credo che si sia aperta davanti a noi una possibilità di ricominciare con una sfida importante e dobbiamo affrontarla con uno schema diverso dal solito".

A Vigevano, l'opposizione, "ha dimostrato - prosegue il comunicato - con tutti i suoi candidati in campo che ha le carte in regola per giocare una partita di un futuro che reclamerà talenti ed intelligenze. Sono stati mesi di dolore e disagio, ed ora c'è una opportunità imprevista, una occasione da valutare con serietà e responsabilità. L'opposizione vigevanese faccia la sua parte, mettendo da parte i personalismi". E' il momento di essere "audaci", secondo la coordinatrice di Italia Viva, "ed è necessario fare scelte decise. Ma fare adesso! Il futuro si costruisce ora! Non si rincorre il futuro. Dobbiamo tutti insieme dimostrare la capacità di aprire nuovi spazi, di sorprendere e sorprendersi. Dobbiamo interrompere la ripetizione e la conservazione, occorre un movimento innovativo. Le tattiche tradizionali non ci salveranno; dobbiamo procedere senza paraocchi e pregiudizi altrimenti saremo tutti responsabili delle conseguenze politiche. Nessuno si salverà. C'è un nuovo tempo, un nuovo spazio, occupiamolo!"