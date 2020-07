Economia, lavoro e sviluppo: da qui parte la campagna elettorale di Andrea Ceffa

La sua discesa in campo è tutto fuorchè una sorpresa. Perché il nome di Andrea Ceffa, attuale vice sindaco del Comune di Vigevano, era stato annunciato più di un anno fa dal vice segretario nazionale del Carroccio, Andrea Crippa. Poche ore fa il "debutto”, insieme alla coalizione di centro-destra, unita dopo lo strappo tra Lega e Forza Italia avvenuto nel 2010.

Oltre al candidato sindaco lo stato maggiore dei partiti della coalizione: Andrea Sala (sindaco uscente ed all'incontro in veste di commissario della sezione vigevanese della Lega), Jacopo Vignati (coordinatore provinciale del Carroccio), Alessandro Cattaneo (commissario provinciale di Forza Italia), Alessandro Rubino (coordinatore cittadino degli azzurri), Ruggero Invernizzi (consigliere regionale di Fi), Fabio Raimondo (vice coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e commissario cittadino per il partito) e Claudio Mangiarotti (coordinatore provinciale di Fdi).

All'appello, ma si tratta di questione di giorni, la Civica che andrà a sostenere la corsa di Ceffa verso la poltrona più importante del Palazzo. «Una lista formata da persone della società civile. Aggreghiamo la parte civica della nostra comunità che, lo abbiamo visto nell'amministrazione uscente, è stata un valore aggiunto».

Tre i punti cardine evidenziati da Ceffa: economia, lavoro, sviluppo. Perché c'è la consapevolezza che questa non sarà solo una campagna elettorale "strana”, che si infiammerà da fine agosto sino al 18 settembre, ma chi varcherà la porta d'ingresso nella stanza dei bottoni, dovrà affrontare anche il post-Covid, che rischia di trasformarsi in una vera e propria emergenza sociale. «Dobbiamo avere la consapevolezza che ci attenderanno dei mesi difficili. E proprio da economia, lavoro e sviluppo dobbiamo ripartire, per essere attrattivi, per creare e generare ricchezza. E abbiamo le idee chiare su come affrontare la situazione».

Non poteva mancare un accenno sulla grana della Vigevano-Malpensa. «Vediamo se la politica avrà il coraggio di fermare una procedura già avviata. Chi parla di una terza via, dice una falsità. Questa campagna elettorale metterà in evidenza chi vuole la strada e chi no. Chi vuole il bene di Vigevano e del suo territorio e chi invece non vuole lo sviluppo».