Torre Beretti, un'amicizia nel segno delle due ruote

Due realtà del territorio con finalità differenti, ma accomunate da una grande passione, quella per le moto: «Abbiamo pensato a questo gemellaggio perché siamo entrambi di Mede – spiega Emanuele Rapaglia, presidente e pilota dell'Eaf presente all'evento assieme al numero uno del Frog Fury Road Paolo Ferrini – siamo due cose diverse, ma unite dall'amore per le moto: io andando forte in pista, loro con calma in strada».

Rapaglia con il suo neo nato team in questi giorni prenderà parte al campionato Moto Estate 2020 organizzato da Club Ducale e dalla Federazione Motociclistica Italiana: «E' un campionato nazionale a livello professionistico, lo scorso anno è stato vinto da Alberto Fontana, detto “Nasca”. I suoi avversari sono molto tosti: quest'anno spero almeno di potergli dare fastidio, d'altra parte l'esordio è sempre un'incognita».