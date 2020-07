Alla Clinica Beato Matteo una targa in memoria di Luciano Mercalli

E' stata apposta oggi, all’interno dell’Istituto Clinico Beato Matteo, una targa in memoria di Luciano Mercalli, imprenditore vigevanese, titolare della Cerim, storica azienda cittadina, attiva nella produzione di macchine per calzature.

La moglie e la figlia Anna hanno voluto ricordarlo con un gesto di concreto altruismo: un’importante donazione all’Istituto Clinico Beato Matteo che si è trasformata in tecnologie al servizio della comunità.

«Accogliamo con profonda riconoscenza questa donazione in memoria di Luciano Mercalli, di cui ricordo personalmente l’integrità e la passione per il suo lavoro. La somma è stata investita in apparecchiature tecnologiche che sono già a disposizione di tutti i nostri pazienti. Si tratta di alcuni ecografi portatili, utilizzabili direttamente al letto del paziente, e di dispositivi per le sale operatorie (come gli aspiratori chirurgici) e i reparti di degenza (pulsossimetri a dito e termometri a infrarossi)», ha detto il dottor Pietro Gallotti, direttore generale dell’Istituto Clinico Beato Matteo.