Rescaldina, omaggio a Pino Daniele

Una serata in blues a La Tela di Rescaldina.

Sabato 25 luglio cinque musicisti “A testa in giù” rendono omaggio a Pino Daniele. Proseguono gli appuntamenti di musica live all’osteria sociale del buon essere di Strada Saronnese 31: il palco si apre ai concerti per restituire un po’ di normalità in questo periodo di emergenza, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e approfittando della nuova area esterna.