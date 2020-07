Salta il progetto Previde Massara

VIGEVANO - Il Polo Laico ha bruciato i tempi annunciando la sua rinuncia a partecipare a una coalizione guidata da Paolo Previde Massara, il quale nella giornata di lunedì ha comunicato ai mancati alleati (Pd e Italia Viva) il suo abbandono del progetto di unione delle forze moderate e progressiste per competere contro Lega e centrodestra.

Si torna quindi all'ordine sparso, con quattro candidati sindaci del fronte dell'opposizione (Bertucci, Squillaci, Bellazzi e Baldina). "Non sono uomo per tutte le stagioni - commenta Previde Massara - Il Pd stava realizzando un grande sforzo per arrivare a formare una coalizione, cosa che apprezzo moltissimo. L'uscita del Polo Laico non lascia però ulteriori spazi di manovra". La segretaria provinciale del Pd, Chiara Scuvera, conferma: «Il Pd era pronto a grandi sacrifici. Abbiamo fatto di tutto per ottenere uno schieramento ampio, ma altre forze non hanno ritenuto di proseguire e quindi ora proseguiamo con il percorso che era stato indicato dagli iscritti, quindi con la candidatura di Alessio Bertucci».