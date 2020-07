Italia Viva: sosterremo Squillaci sindaco

VIGEVANO - Nessuna sorpresa: Italia Viva sosterrà la candidatura a sindaco di Giuseppe Squillaci, che guiderà la lista "La strada verso Vigevano". Ma ora l'appoggio all'ex consigliere comunale di Forza Italia è stato reso ufficiale.

"La delegazione provinciale di Italia Viva - si legge in un comunicato - composta da Emanuela Marchiafava, Gianpietro Pacinotti, Barbara Verza e Enzo Rossato, ha incontrato a Vigevano il candidato Sindaco Giuseppe Squillaci, accompagnato dai candidati della lista “La strada per Vigevano” composta anche da candidati iscritti ad Italia Viva. La riunione è stata estremamente positiva: si sono affrontati temi di carattere politico ed amministrativo relativi alla città di Vigevano ma anche le questioni più ampie riguardanti tutti i comuni della provincia, come i disservizi dei trasporti pubblici, che destano particolare preoccupazione in relazione alla ripresa della scuola a settembre. L’incontro ha fornito l’occasione per ufficializzare il pieno e convinto sostegno di Italia Viva Pavia alla candidatura di Giuseppe Squillaci a sindaco di Vigevano: a lui e ai candidati della lista “La strada per Vigevano” l’auspicio di una proficua campagna elettorale che porti a realizzare il progetto di rinnovamento dell’amministrazione comunale della città".