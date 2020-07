Grande Vigevano: sostegno a Squillaci

VIGEVANO - Anche Grande Nord, nella declinazione locale di Grande Vigevano, darà il proprio sostegno a Giuseppe Squillaci, candidato sindaco de La Strada per Vigevano. Il supporto di Grande Vigevano, arrivato appena dopo quello analogo espresso da Italia Viva, viene annunciato dal capogruppo consiliare Enrico Chiapparoli: “Comunichiamo ufficialmente che la lista Grande Vigevano sosterrà il candidato sindaco Giuseppe Squillaci. Abbiamo condiviso con gli alleati de La Strada per Vigevano – Italia Viva un percorso iniziato mesi fa e crediamo nella bontà della scelta fatta. Abbiamo contribuito attivamente alla stesura del programma in varie parti, Vigevano deve ripartire sotto molti punti di vista, bisogna farlo con persone che abbiano davvero a cuore le sorti della nostra città, che siano pronte a prestarsi alla politica ma che non debbano vivere di politica. Questo è il pensiero su cui abbiamo cercato di costruire la nostra lista, fatta da esponenti di Grande Nord ma anche da molti candidati provenienti dalla società civile che vogliano migliorare una Vigevano troppo ferma su tanti temi. Mi auguro che con l’impegno di tutti noi, di Giuseppe e della sua lista, si possano raggiungere i risultati sperati, così da cambiare e migliorare davvero il cammino della nostra città.”