Gravellona, Assago, Rozzano e i Comuni amici dei gatti: oggi l'incontro nel borgo d'arte lomellino

È stato il primo Comune italiano ad avere un “gatto sindaco”. Gravellona Lomellina si riconferma un paese amico dei felini domestici. Oggi (giovedì) si è tenuto un incontro nella biblioteca del borgo d'arte lomellino con il sindaco di Assago (Milano), Lara Carano e l'assessore all'ambiente di Rozzano Lucia Galeone. «La prima cittadina di Assago – racconta Massimo Rossi, dipendente comunale e padre adottivo di Marina, l'attuale gatta-sindaco in carica nel borgo d'arte lomellino – è da sempre una "gattara". Durante il lockdown girava per le colonie della zona per dare da mangiare ai gatti. A Rozzano hanno adottato due gattini, che vivono in ufficio, e hanno scritto un apposito regolamento sugli animali in ufficio. Ai nostri ospiti abbiamo donato le magliette di Marina gatta sindaco, assente in questi giorni, perché fa troppo caldo negli uffici. Entrambe le amministrazioni comunali saranno premiate dall'Accademia dei Gatti Magici il prossimo anno a Fiesole». L'idea è di costituire un'associazioni dei Comuni con animali. La mattinata è poi proseguita visitando la sezione "gattolica" della biblioteca (con decine di volumi dedicati al felino domestico) e il parco dei Tre Laghi.