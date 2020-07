Moreschi: il sindaco convochi un tavolo di confronto

Ecco il comunicato pervenuto da Italia Viva firmato dai coordinatori Gianpietro Pacinotti e Barbara Verza.

«MORESCHI è per tutti i noi un marchio simbolo del made in Vigevano e della creatività italiana: un brand che, in decine di anni di presenza sul mercato, ha saputo conquistarsi, nel difficile settore della scarpa di alta qualità, una forte presenza sia a livello nazionale che internazionale.

All’inizio del nuovo millennio, la famiglia Moreschi ha investito nella propria città, costruendo uno stabilimento modello nel quale è presente anche un asilo per i figli dei collaboratori che lavorano all’interno dell’azienda. Questa scelta è stata certamente coraggiosa ed ha testimoniato l’attaccamento profondo di MORESCHI alle proprie radici culturali e territoriali.

Oggi l’azienda sta attraversando una profonda crisi, aggravata ulteriormente dall’emergenza COVID, crisi che inevitabilmente coinvolge tutta la filiera di riferimento del settore.

La nostra solidarietà va innanzitutto alle lavoratrici ed ai lavoratori che vivono momenti di ansia e di incertezza per il proprio futuro; siamo altresì vicini alla famiglia Moreschi che certamente si è trovata di fronte a scelte imprenditoriali difficili e la ringraziamo per aver portato, in più di 70 anni di attività, lavoro e prestigio a Vigevano.

In questi casi la Politica, la buona Politica, deve attivarsi in modo credibile, responsabile e collaborativo, per fornire, laddove possibile, il proprio contributo ai soggetti che direttamente stanno cercando soluzioni a questa crisi: Proprietà, Sindacati, Confindustria

ITALIA VIVA, chiede al Sindaco Sala di istituire un tavolo territoriale di confronto nel quale invitare tutti i soggetti coinvolti, insieme alle forze politiche locali, al fine di analizzare insieme proposte e soluzioni che aprano una concreta prospettiva di rilancio dell’azienda, salvaguardando nella misura maggiore i livelli occupazionali nell’attuale stabilimento produttivo di Vigevano e conseguentemente di tutta la filiera dell’indotto di settore.