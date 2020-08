Bertucci: siamo noi l'alternativa per Vigevano

VIGEVANO - E' iniziata ufficialmente sabato mattina l'avventura di Alessio Bertucci, candidato sindaco del Pd, che però non sarà solo nella traversata verso le elezioni dell'equinozio (20-21 settembre). Alle comunali Bertucci sarà sostenuto, oltre al Pd, da altre due liste: la civica Vigevano Coraggiosa e Le Api 2020, il gruppo fondato da Piero Pizzi. La presentazione è avvenuta sabato mattina alla gelateria solidale Dolce Positivo, in corso Vittorio Emanuele II. Oltre a Bertucci era presente la segretaria provinciale dei democratici, Chiara Scuvera mentre Vigevano Coraggiosa era rappresentata da Barbara Milan e Consuelo Sala, Le Api da Piero Pizzi, Marcello Cattaneo e Nicolò Pozzati. "Siamo qui con un obiettivo - ha esordito Bertucci - Costruire un'alternativa credibile a Vigevano. Noi ci rivolgiamo a chi guarda a questa città e non si accontenta, perché vuole sognare un futuro migliore per la comunità vigevanese e quindi per ogni cittadino. Siamo rimasti fermi al Novecento mentre il pianeta iniziava a galoppare. Il nostro progetto è per chi vuole abitare il mondo e vuole entrare nel Terzo Millennio. Sappiamo che è un percorso ambizioso e che richiede sforzi notevoli, ma se Vigevano vuole rinascere ha davanti una sola strada: essere ambiziosa e cambiare". Il candidato sindaco ha elencato i temi al centro del programma elettorale: lavoro, sostenibilità, attenzione a giovani, anziani e famiglie. E infrastrutture, naturalmente. Sul progetto della superstrada per Milano, Bertucci ha indicato il fallimento della Lega ("cinque anni fa Sala e Ceffa vinsero le elezioni promettendo una strada che è ancora ferma"). Quale soluzione? "Quella più veloce, se un nuovo progetto permetterà di aprire prima un cantiere ben venga il nuovo progetto, altrimenti si vada avanti con quello vecchio. Per noi quello che conta è avere un attraversamento veloce di Abbiategrasso. E per questo bisogna aprire un dialogo con tutti i territori interessati". La candidatura di Bertucci, ha detto Scuvera, "è progettuale, discontinua col passato. Alessio è un giovane, ha una laurea in Economia e importanti esperienze professionali. La sua caratteristica è l'essere una persona pragmatica". Barbara Milan e Consuelo sala hanno spiegato il senso di Vigevano Coraggiosa, esperienza civica che unisce "passione e motivazione, oltre a competenza in diversi campi professionali. Veniamo dalla società civile, dall'associazionismo, dal privato sociale". Piero Pizzi ha parlato del candidato come di "una persona speciale. C'è una città da rifondare completamente e sarà possibile se sarà alto il numero di vigevanesi che esprimerà il proprio voto. Cinque anni fa lo fece nemmeno la metà".