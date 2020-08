C'è anche Vigevano nell'elenco delle candidate a Capitale italiana della Cultura 2022

C'è anche Vigevano nell'elenco delle 28 candidate al titolo di Capitale Italiana della Cultura per il 2020. Lo ha annunciato questa mattina il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, che ha trasmesso l'elenco alla Conferenza Unificata. Entro il 12 ottobre la commissione definirà le 10 finaliste e la procedura si concluderà entro il 12 novembre. «In tutte le edizioni - ha commentato il ministro Dario Franceschini - si sono innescati meccanismi virtuosi tra le realtà economiche e sociali del territori. Non è un concorso di bellezza - ha aggiunto - viene invece premiata la città che riesce a sviluppare il progetto culturale più coinvolgente, più aperto, innovativo e trasversale.

Il titolo viene conferito per la durato di un anno e la città vincitrice riceve un milione di euro per la realizzazione del progetto. Per il 2020 ed il 2021 la Capitale Italiana della Cultura è Parma; mentre Bergamo e Brescia, città duramente colpite dal Covid-19 sono state proclamate capitali per il 2023. Nell'elenco per il 2022 figurano tre le altre Arezzo, L'Aquila, Modica, Pisa, Taranto, Trapani, Verbani, Verona e Volterra.