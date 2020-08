Come contattare gli uffici Scelta/revoca e Medicina legale

L’Asst di Pavia ha reso noti i numeri telefonici e le caselle di posta elettronica attraverso cui contattare alcuni di servizi territoriali che sono stati oggetto di riorganizzazione per effetto dell’emergenza Covid, con l’introduzione dell’obbligo di prenotazione per evitare assembramenti.

Per la sede di Vigevano della Medicina legale i riferimenti sono 0381-333597/333809/333019 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 10,30. L’e-mail è commissione_patenti_lomellina@asst-pavia.it.

La sede di Vigevano dell’ufficio Scelta/revoca del medico e pediatra di base può essere contattata al numero 0381-333543 oppure scrivendo a scelta_revoca_lomellina@asst-pavia.it.

La direzione aziendale ha inoltre fatto sapere che «ritiene utile istituire forme di collaborazione con la polizia locale ed altri soggetti preposti al fine di evitare forme di assembramento al di fuori dagli spazi di pertinenza aziendale, poiché, anche in presenza di segnalazione di percorsi appositamente predisposti, risulta impossibile governare i flussi all'esterno delle strutture senza l'ausilio di soggetti appositamente dedicati».