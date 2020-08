Già indetto il concorso per primario di Riabilitazione

Quando il 17 maggio era andato in pensione il primario Emiliano Varalda, 68 anni, molti avevano pensato che il reparto di Riabilitazione specialistica e generale geriatrica dell’Asilo Vittoria fosse destinato, come gli altri tre dello stesso ospedale, a restare senza responsabile titolare per andare avanti con incarichi a facenti funzione: per Medicina è così dal dicembre 2019, per Chirurgia dal luglio 2017, per Pneumologia addirittura dal gennaio 2013.

Invece Riabilitazione fa eccezione: l’Asst ha chiesto subito l’autorizzazione alla copertura del posto e la Regione l’ha concessa a tempo di record.

Leggi il seguito sull'Informatore in edicola da giovedì 6 agosto.