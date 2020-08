Lombardia, rientro dall'estero: ecco le disposizioni anti-Covid

Tutti coloro che fanno ingresso nel territorio della Lombardia e che nei quattordici giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Spagna o Malta, non saranno obbligati all’isolamento fiduciario ma, in attesa di sottoporsi ai test presso l’Ats di riferimento del proprio territorio, dovranno attenersi in modo scrupoloso alle misure igienico-sanitarie previste dal Dpcm del 7 agosto. Lo prevede una ordinanza firmata ieri dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana (qui il testo completo), che regola i comportamenti di chi rientra da quelle aree giudicate a rischio di contagio da Covid-19.

L’ordinanza fa particolare riferimento all’utilizzo delle mascherine in tutti i contatti sociali nonché alla limitazione degli spostamenti allo stretto indispensabile, vale a dire comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o ancoa motivi di salute, utilizzando mezzi propri. Per i trasgressori sono previste le sanzioni da 400 a 3 mila euro.