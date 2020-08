La carica dei 310 per ottenere un seggio

VIGEVANO - Sono 310 i candidati che il 20 e 21 settembre prossimi si contenderanno i 24 seggi del consiglio comunale. I candidati sindaci sono 7 e a sostegno avranno 14 liste. Le donne candidate sono meno della metà (126). Gli elettori avranno la possibilità, oltre a scegliere tra uno dei sette candidati sindaci in lizza, di dare una preferenza a un candidato o una candidata consigliere o assegnarne due se si tratta di un uomo e una donna (alternanza di genere). Non si possono, quindi, votare due uomini, due donne o due persone appartenenti a liste differenti. È invece ammesso come sempre il voto disgiunto: si può scegliere un candidato sindaco e dare la preferenza a candidati che ne sostengono un altro. Si voterà, come detto, il 20 e 21 settembre: la domenica i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, il lunedì dalle 7 alle 15.

In contemporanea si svolgerà anche il referendum costituzionale confermativo della legge sul taglio del numero dei parlamentari. Saranno le schede referendarie le prime ad essere scrutinate appena chiuderanno le urne mentre per le elezioni amministrative lo spoglio inizierà la mattina successiva (martedì a partire dalle 7).