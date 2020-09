Ticino, c'è chi sporca... e chi pulisce

L'appuntamento è per sabato mattina, con ritrovo alle 8,30, in località parcheggio del Sayonara (via Lungoticino).

«L’intervento di pulizia – spiegano dal Parco del Ticino – riguarderà il greto del fiume in località Sayonara, uno dei tratti più belli e frequentati dove, grazie alla inciviltà di qualcuno, nelle ultime settimane sono stati abbandonati rifiuti di ogni gener. Per i volontari del Parco del Ticino questo è il primo di una serie di appuntamenti che li vedrà impegnati nella pulizia di alcune spiagge prese d’assalto nelle ultime settimane e lasciate, in alcuni casi, in condizioni vergognose».