Ballerino vigevanese diplomato con lode alla Scala: oggi la cerimonia in Comune

Si è diplomato con 100 e lode come allievo della scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, al termine del percorso scolastico al Liceo coreutico “Convitto Pietro Longone-Accademia Teatro alla Scala”.

Oggi (venerdì) il giovane ballerino vigevanese Matteo Zorzoli è stato premiato in Municipio a Vigevano dal sindaco Andrea Sala, che gli ha consegnato una pergamena per «l’impegno, la determinazione e lo spirito di sacrificio, che lo hanno portato a distinguersi nella disciplina della danza – hanno fatto sapere dal Comune – Un esempio notevole per la nostra città». Tra le autorità presenti alla cerimonia, oltre al primo cittadino, il vicesindaco Andrea Ceffa e l’assessore Nunzia Alessandrino.