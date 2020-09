Cooperazione: un pavese a Santo Domingo per la Croce Rossa

Un pavese a Santo Domingo per implementare importanti progetti in tema di nuove generazioni, volontariato e riduzione del rischio per calamità naturali.

Nicolò Migliavacca, 25 anni, dal 2014 volontario presso il Comitato di Pavia della Croce Rossa, è volato nel centro America nei giorni scorsi in qualità di Field Officer presso la locale delegazione regionale della Cri, nell’ufficio di Santo Domingo.