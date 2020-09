“Domenica rosa in cascina” tra pigiatura con i piedi e pranzo nei vigneti

L’appuntamento è per domenica 27 settembre 2020 alla Tenuta Borgolano in via Panazza 44 a Montescano (PV), sulle colline dell’Oltrepò Pavese. A partire dalle 10 e fino alle 17 – spiega Coldiretti Pavia – sarà possibile degustare i prodotti tipici e fare la spesa al mercato di Campagna Amica. Protagoniste della giornata saranno le imprese agricole a guida rosa: oltre a presentare le loro produzioni, le imprenditrici di Coldiretti Pavia organizzeranno laboratori didattici per i più piccoli dedicati al mondo delle campagne.



A partire dalle 10.30 si potrà passeggiare tra i vigneti e partecipare ad un’esperienza di vendemmia. I bambini potranno anche cimentarsi con la tradizionale pigiatura dell’uva con i piedi. Alle 12, invece, gli adulti potranno prendere parte alla degustazione dei vini di Tenuta Borgolano con assaggio di salame di Varzi e Grana Padano. Il pranzo sarà alle 12.30 e prevede una degustazione dei piatti del territorio preparati dall’agriturismo “Casa Casoni” (risotti, spezzatino, ratatuja e dolci autunnali). Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, si potrà ancora passeggiare tra i vigneti dell’azienda agricola e partecipare allo showcooking con assaggi di “schita”, la gustosa frittella composta da acqua e farina tipica dell'Oltrepò pavese (inizio ore 15.30, a cura dell’Associazione Culturale “Presepe e Passione” di Zavattarello; informazioni sulla schita nel gruppo Facebook “La Schita dell’Oltrepò Pavese”).



«Con le domeniche rosa in cascina – spiega Wilma Pirola, imprenditrice agricola di Landriano e Responsabile di Coldiretti Donne Impresa Lombardia – stiamo viaggiando attraverso tutta la nostra regione per raccontare il profondo apporto, in termini di innovazione e sostenibilità, che le donne stanno portando all’agricoltura italiana». Nella loro azione – spiega Coldiretti Pavia – le imprenditrici agricole hanno dimostrato una grande capacità di coniugare la sfida con il mercato ed il rispetto dell’ambiente, la tutela della qualità della vita, l’attenzione al sociale e la valorizzazione dei prodotti tipici e della biodiversità. «Oggi l’agricoltura è donna grazie alle grandi opportunità offerte dall’agricoltura sociale, dall’agriturismo e dalla vendita diretta – conclude Wilma Pirola – Riuscire a collegare in forma responsabile attività produttiva e servizi alla persona, visione imprenditoriale e progetti di filiera, azioni imprenditoriali e bene comune è il progetto ambizioso che Coldiretti sta contribuendo a realizzare, mettendo a sistema le esperienze delle imprenditrici agricole sul territorio lombardo e italiano».



INFORMAZIONI: Prenotazione obbligatoria (per gruppi minimo di due persone): 0382/530150 – info@progetti.pavia.it. Contributo di partecipazione: adulti € 20, bambini gratis.



L'iniziativa sarà condotta nel rispetto delle norme di protocollo di sicurezza in base alle ordinanze in vigore per il contenimento del COVID-19. Obbligo di mascherina.