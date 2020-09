Scandurra: l'uomo dei record per la terza volta nel Guinness

VIGEVANO – Da bambino amava sfogliare il libro del Guinness World Record, ora ne fa parte in tre categorie diverse. Tra vent’anni, quando ne avrà 57, il vigevanese Edgar Scandurra si vede ancora lì, caparbio, a cercare di battere l’ennesimo primato. L’ultimo risale a qualche settimana fa: Scandurra ora è primo al mondo nel “most full contact punch strikes in one minute, one hand”. Tradotto dall’inglese, “il maggior numero di pugni dati in un minuto, con una mano sola”. Il vigevanese è riuscito a dare 452 cazzotti in 60 secondi a un makiwara in poliuretano rigido, l’attrezzo che i giapponesi usano per praticare arti marziali. Prima di lui Muhammad Rashid, pakistano, si era fermato a 428. La giornata dei record è quella del 30 agosto, nel cortile di un residence in via Gravellona insieme al suo “staff”. Lo scorso anno il vigevanese, imprenditore di professione, aveva spaccato 78 angurie in un minuto, sempre a pugni. Altro record certificato dal Guinness. Infine l’uomo è il proprietario di Barivel, il gattone di razza Maine Coon lungo 120 centimetri. È il più lungo al mondo. «Esulto per il traguardo e perché non pensavo di riuscirci – rivela il 37enne – dato che, in tutti gli allenamenti, dopo una trentina di secondi dovevo fermarmi per il male ai tendini. È andato tutto bene, fortunatamente, quando contava. Non mi fermo. Ho già nel mirino il quarto record, il “most full contact punch strikes” con entrambe le mani, a braccio disteso. I tanti anni di boxe allo stadio di Vigevano e l’allenamento a casa anche durante il lockdown non sono stati spesi invano». «Ringrazio i cronometristi Cristian e Cinzia, i testimoni Tiziana e Matteo - prosegue - gli amici Max, Paola, Sharon, Simona, Elisa, Daniele, i miei genitori ed i miei figli Jason e Tanya che mi hanno sostenuto. Ringrazio anche i giudici Guinness World Records per l'opportunità concessami e dedico la vittoria a Vigevano e a chi mi vuole bene».