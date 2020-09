Aria condizionata in Comune con i fondi per il risparmio energetico

Nessuno dubita che l’intervento, dotare di aria condizionata tre stanze dell’Ufficio tecnico, al secondo piano di palazzo municipale, sia utile, soprattutto per chi ci lavora tutti i giorni. Ma forse i 90 mila euro che l’ultima legge di bilancio ha assegnato a Mortara (come a tutti i Comuni della fascia 10-20 mila abitanti), con cui vengono finanziati gli impianti di climatizzazione e quelli da installare nella sala Rotonda della biblioteca, per una spesa di 34.160 euro, erano stati concessi con finalità diverse.

Le risorse infatti potrebbero essere spese per «efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili». Difficile sostenere che mettere dei condizionatori dove prima non c’erano sia «efficientamento energetico». Se servono dovrebbe finanziarli il Comune anziché utilizzare impropriamente contributi statali ad altro destinati.

