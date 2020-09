Chiesti 4,7 milioni per le scuole, ma ottenerli sarà difficile

Alla fine, di fronte alla possibilità di portare a casa oltre 4,7 milioni di fondi statali per l’efficientamento energetico delle scuole, hanno detto sì (quasi) tutti: variazione di bilancio e modifiche al Dup e al piano delle opere pubbliche sono state votate anche da gran parte delle minoranze, con le sole astensioni dei quattro rappresentanti di “Cambiamo Abbiategrasso”.

Quello che nessuno ha rilevato, neanche dall’opposizione, è che le probabilità di ottenere i finanziamenti sono purtroppo assai scarse. Il decreto 8 agosto, con dotazione di 350 milioni di euro, assegna contributi «per la realizzazione di investimenti secondo il seguente ordine di priorità: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente». Le 5 richieste di Abbiategrasso sono tutte nel terzo gruppo e saranno finanziate solo dopo l’esaurimento dei primi due. Evento quasi impossibile.

Leggi i servizi completi sull'Informatore in edicola da giovedì 17 settembre.