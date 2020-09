Comunali e referendum, domenica e lunedì alle urne

Sette sono i candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino. Li elenchiamo nell’ordine che troverete sulla scheda elettorale: Giuseppe Squillaci (sostenuto da La Strada per Vigevano e Grande Vigevano), Luca Bellazzi (Polo Laico), Furio Suvilla (Gruppo Civico e Vigevano Futura), Andrea Ceffa (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Vigevano Riparte), Silvia Baldina (Movimento Cinque Stelle), Roberto Guarchi (Rifondazione comunista) e Alessio Bertucci (Partito democratico, Le Api e Vigevano Coraggiosa).



Si vota nella giornata di domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Una volta chiusa i seggi verranno scrutinate le schede per il referendum, nella giornata di martedì, a partire dalle ore 9, lo spoglio delle amministrative.