Elezioni a Vigevano, i dati dell'affluenza

Urne ancora aperte per consentire il voto per il referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari e per il quello amministrativo. Alle 19 in città ha votato il 34,3% degli aventi diritto. Cinque anni fa (ma si votava solo la domenica) fu del 39,5%. Lo scorso anno per le Europee l'affluenza era al 41,4%.

Le urne resteranno aperte sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura del voto si procederà alla scrutinio relativo al referendum; quello per l’elezione del sindaco inizierà nella mattina di martedì.