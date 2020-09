Vigevano al voto: a mezzogiorno alle urne il 13,1% degli aventi diritto

Urne aperte dalle 7 di questa mattina per consentire il voto per il referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari e per il voto amministrativo. A mezzogiorno in città ha votato il 13,1% degli aventi diritto. Cinque anni fa (ma si votava solo la domenica) fu del 18.4%.

Le urne resteranno aperte sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura del voto si procederà alla scrutinio relativo al referendum; quello per l’elezione del sindaco inizierà nella mattina di martedì.