Mortara, la protesta dei giostrai: «Non ci fate lavorare»

Una ventina di giostrai, o meglio «esercenti di spettacoli viaggianti», hanno manifestato davanti al municipio di Mortara questa mattina per protestare contro l’amministrazione comunale. A differenza di quasi tutti gli altri della Lomellina, per motivi precauzionali di contenimento del Covid il Comune ha deciso di non permettere l’insediamento del luna park in occasione della sagra del salame d’oca.

La manifestazione per altro quest’anno sostanzialmente non si terrà: dopo la cancellazione di tutti gli eventi folkloristici, sono stati quasi azzerati anche quelli commerciali. Resterà solo la possibilità per i produttori di salame d’oca allestire davanti al loro negozio un banchetto in cui vendere i prodotti in modalità take away, con divieto di consumo sul posto.

È tramontata anche l’ipotesi di tenere domenica mattina un mercato straordinario: gli esercenti titolari di posto fisso l’hanno bocciata perché già impegnati in altre piazze.

Nei servizi video la posizione dei giostrai e quella del sindaco Marco Facchinotti.