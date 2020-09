Andrea Ceffa nuovo sindaco di Vigevano

VIGEVANO - Manca solo l'ufficialità, ma il centrodestra festeggia la vittoria di Andrea Ceffa, che diventa sindaco al primo turno, succedendo ad Andrea Sala. In questi minuti il neo primo cittadino ha convocato la stampa in Comune, segno che dai seggi sono arrivate notizie tranquilizzanti sui risultati delle poche sezioni mancanti. E sui social la prima dichiarazione, da parte di Andrea Ceffa: "Grazie a quanti hanno lavorato ai seggi, agli alleati e a tutti i candidati che hanno condiviso il nostro percorso e sopratutto ai tantissimi cittadini che con questo voto mi hanno affidato la responsabilità di guidare la nostra città nel percorso di ripartenza. Manterremo fede al programma, ci metteremo subito al lavoro per fare della nostra Vigevano un luogo dove essere fieri di vivere e di lavorare".

Tutta da giocare, invece, la partita delle preferenze personali e dei seggi assegnati alle varie liste.