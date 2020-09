Vigevano, auto in contromano in via del Convento: i residenti protestano

Auto in contromano che rappresentano un pericolo per tutti. Protestano i residenti di via del Convento per la situazione che si è venuta a creare da qualche tempo.

«A seguito della chiusura di via Trivulzio in corrispondenza di via del Convento - spiega Emy Ciprandi, che si è fatta portavoce del malcontento dei residenti - è stata imposta la direzione obbligatoria a destra con ingresso in via Ricci perché via del Convento è senso unico provenendo dal corso Novara. Da lunedì però - aggiunge - i mezzi continuano a percorrere via del Convento in contromano per uscire sul corso Novara con grave rischio per chi correttamente percorre il senso unico, non essendo via del Convento un rettilineo. Molti residenti, io compresa, hanno segnalato il problema alle autorità competenti senza che fino ad oggi sia stato adottato alcun provvedimento. Siamo in attesa di un grave incidente per intervenire? A elezioni terminate - conclude Emy Ciprandi - nessun politico, nemmeno quelli contattati, è riuscito a risolvere il nostro disagio».