Consegnati i premi "Donne e Covid-19"

Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha assegna il riconoscimento “Donne e Covid-19” a 206 operatrici sanitarie di tutta Italia che si sono particolarmente distinte per l’assistenza e la cura ai pazienti durante l’emergenza pandemica.

A consegnare il premio a Palazzo Lombardia, in occasione della presentazione del IV congresso nazionale della fondazione, è stato Mattia Maestri, il paziente 1 di Codogno, testimone e simbolo del prezioso lavoro di molte di loro: medici, infermiere, ostetriche, tecnici di laboratorio, psicologhe che hanno avuto un ruolo chiave nella gestione di questa emergenza sanitaria, distinguendosi per il loro essenziale contributo.

«I lunghi mesi dell’emergenza sanitaria - ha sottolineato Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda - hanno visto il personale degli ospedali con i Bollini Rosa in prima linea nella gestione della pandemia, molte lavoratrici hanno dovuto isolarsi dagli affetti più cari: anche la loro salute mentale è stata messa a dura prova».

Per l’Asst di Pavia hanno ricevuto il riconoscimento la dottoressa Laura Lanza, primario di Otorino all’ospedale di Vigevano, la dottoressa Carla Cavalli, responsabile della Medicina interna a bassa complessità di Casorate, e altre tre sanitarie di Voghera, Stradella e Varzi. Le assegnazioni sono state decise da un comitato composto da medici e da esperti di settore sulla base delle segnalazioni ricevute dagli ospedali Bollini Rosa.