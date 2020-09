Strada, Confartigianato alza la voce: ci stanno affossando, non escludiamo manifestazioni

Secondo Luigi Grechi, presidente di Confartigianato Imprese Lomellina, si tratta del colpo di grazia per un territorio già considerato “la Cenerentola della Lombardia”.

«Siamo stufi delle proteste formali – afferma il numero uno degli Artigiani – dato che non servono a nulla. Non escludiamo manifestazioni. Siamo increduli e stanchi. Abbiamo perso ogni fiducia sul fatto che questo territorio, la Lomellina, possa interessare a qualcuno. Abbiamo sempre cercato di fare il massimo per uscire da un isolamento storico, decennale, e la superstrada era una condizione necessaria per lo sviluppo economico della zona. L’idea era nata dalla costruzione di Malpensa 2000. Siamo nel 2020».

«Cosa abbiamo ottenuto? Entro lo scorso dicembre i lavori dovevano essere appaltati, ma sembra che ogni governo che si sussegue debba mettere le mani sull’iter, in qualche modo». Secondo Grechi non si può più aspettare.

Presentare un progetto ex novo, come ha annunciato De Micheli, significa affossare definitivamente la strada e con questo la speranza dei tantissimi già penalizzati da una viabilità pessima.