Strada, i sindaci del sì: dal Ministro parole inaccettabili

Unanime la risposta dei primi cittadini di Vigevano, Abbiategrasso, Ozzero, Robecco e Magenta: “Siamo indignati per questa presa di posizione che non tiene conto della volontà dei sindaci e della maggior parte dei cittadini. Non ci sentiamo più rappresentati. Per ben due volte abbiamo richiesto al Ministero un incontro urgente per discutere dello stato del progetto, ma non ci è stata ancora data risposta”.

“Pd e Cinque Stelle condizionano, in negativo, le politiche di sviluppo e progresso del nostro territorio e al governo non ascoltano la voce dei sindaci che rappresentano la maggioranza dei cittadini – aggiungono -. Condannano al declino e pregiudicano lo sviluppo di tutta la nostra zona e dell'intera area vigevanese e della Lomellina”.

Per il popolo del sì il Ministro, con queste dichiarazioni, è infine uscito allo scoperto: “Emerge finalmente e in maniera chiara la volontà politica di non realizzare la strada, e cade il velo dell'ipocrisia che tentava di celare questa volontà dietro motivazioni tecnico-procedurali, bloccando un'opera che era già finanziata e pronta per partire – concludono -. Ora, chi continua a lamentarsi dei problemi del traffico, della mancanza di collegamenti, della perdita di attività produttive e posti di lavoro saprà a chi rivolgersi e di chi sono le responsabilità”.