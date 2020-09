Immigrazione, Ciocca: fermiamo i flussi di disperazione umana verso l'Europa

L'accordo che si sta delineando, secondo l'europarlamentare pavese della Lega, Angelo Ciocca, è “peggio rispetto al patto di Dublino”.



«Al posto di individuare misure per difendere i nostri confini e quelli dell'Europa - dice Ciocca - si pensa ad un provvedimento ove l'Italia debba occuparsi dell'accoglienza e chi non lo farà dovrà pagare il biglietto per il rimpatrio».



Per l'europarlamentare «dobbiamo agire per fermare i flussi di disperazione umana verso l'Europa, in un momento ove in questo continente non vi sono opportunità».