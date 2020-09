Mede, al via i lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri

La stazione dei carabinieri di Mede si sposta a Pieve del Cairo.

I lavori in caserma, appena iniziati, andranno avanti per almeno sei mesi.

Il municipio medese ospiterà per tutta la durata dello spostamento uno sportello, aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, per poter ricevere le denunce e venire incontro a chi non può spostarsi.

Anche il numero di telefono della stazione, 0384.820413, continuerà a squillare. Come precisa la compagnia dei carabinieri di Voghera, della quale Mede fa parte, «i servizi di vigilanza e di pronto intervento proseguiranno con la stessa frequenza, attenzione e dispiegamento di militari».