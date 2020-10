Il Beato Matteo va in piazza

Il co-patrono della città uscirà dalla “sua” chiesa di San Pietro Martire (un evento rarissimo) e arriverà fino in piazza Ducale. Una processione solenne che celebra sia i 600 anni dalla nascita del beato Matteo Carreri, sia i 550 dalla sua morte avvenuta nel 1470.

L’urna con le spoglie arriverà in piazza ducale nella serata di mercoledì 7 ottobre. In caso di maltempo non se ne farà niente. In quest’anno senza neanche il Palio delle Contrade, annullato per motivi di sicurezza, c’è proprio bisogno di una protezione e di un “grazie”. O, come l’ha definito don Emilio Pastormerlo, il parroco di San Pietro Martire, di un “segno di speranza e fiducia per il futuro”.

La processione partirà il 7 ottobre alle 20,45 alla presenza dei rappresentanti di tutte le parrocchie della città. Il vescovo, monsignor Maurizio Gervasoni, impartirà la benedizione in piazza Ducale circa mezz’ora dopo. Il suo invito ai fedeli e ai curiosi è quello di aspettare in piazza, non di “assembrarsi” nella stretta via del Popolo. Processione sì, ma senza rischi inutili. La chiesa, con 150 posti totali distanziati, accoglierà i rappresentanti delle parrocchie e delle associazioni, e la teca verrà collocata in un altarino sul lato sinistro dell’edificio. Sarà presente anche il nuovo sindaco, Andrea Ceffa, in quella che sarà la prima apparizione pubblica con la fascia tricolore al petto.

Il programma di una festa che sarà solo religiosa prosegue con tantissime sante messe. Si segnalano quella del 9 ottobre a San Pietro Martire, con l’omaggio delle 12 contrade al co-patrono e quelle di domenica 11. Alle 9,30 e alle 11 rispettivamente, verranno ringraziate le associazioni di volontariato e il vescovo omaggerà il Beato Matteo, il protettore di tutti i vigevanesi.