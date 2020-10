Un flash mob contro i fanghi durante la sagra dell'Offella

Un flash mob per dire «no» ai fanghi al termovalorizzatore. Lo organizzano il Wwf Lodigiano-Pavese e l’associazione La Mortara che Vorrei. Sarà domenica 4 ottobre alle 10.40, ovviamente a Parona, in piazza Nuova. Durerà circa mezz'ora. In quel momento si starà svolgendo la giornata-clou della sagra dell’Offella. «Può essere utile un flash mob a Parona - si chiedono gli organizzatori - per dire che non sempre si deve dire di sì ad ogni impianto che cambia in peggio la qualità della vita di chi abita in questo territorio? Noi pensiamo di sì. Per questo un'associazione internazionale ed una locale chiedono a tutto i cittadini di venire in piazza. Partecipare al flash mob con cartelli e striscioni per dire di no al nuovo impianto per incenerire i fanghi». La manifestazione è autorizzata, si invitano i partecipanti ad osservare le misure anti Covid previste dalle leggi vigenti.