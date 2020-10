Ceffa, ecco la nuova giunta: Galiani sarà il vice

Fumata bianca. A due settimane esatte dalla proclamazione a primo cittadino, Andrea Ceffa ha annunciato ieri sera la squadra di governo.

Al suo fianco, in qualità di vice sindaco, ci sarà il forzista Antonello Galiani che dovrà abbandonare l’analogo incarico che ricopre a Gambolò.

La Lega porta nella stanza dei bottoni l’ex sindaco Andrea Sala (che avrà tra le altre la delega ai lavori pubblici) ma che Ceffa spinge per mandare a Roma in occasione delle prossime politiche: «il suo ruolo non è qui, serve in Parlamento un rappresentante che abbia a cuore i problemi del nostro territorio».

Oltre a Sala riconfermate Brunella Avalle e Nunzia Alessandrino.

Fratelli d’Italia sarà rappresentato in giunta da Daniele Semplici e da Nicola Scardillo.

Per Forza Italia nell’esecutivo anche Marzia Segù.