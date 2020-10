Strada per Milano, l'appello di Spada (Assolombarda)

MILANO - "Il costo del non fare è il conto più pesante che rischiamo di pagare". Lo ha detto questa mattina il presidente di Assolombarda Alessandro Spada,nel corso dell'assemblea degli industriali di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia in corso all'hangar dell'aeroporto di Linate. E come esempio porta un problema ben noto nel nostro territorio: "Pensiamo alle tante opere incompiute. Per esempio, la superstrada Vigevano-Malpensa. Non possiamo permetterci attese di vent'anni per opere centrali per i nostri eco sistemi produttivi".