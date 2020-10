Vigevano: medici "fattorini” ritirano i Dpi per i colleghi

Via il camice bianco, si sono trasformati... in fattorini.

Tre medici vigevanesi, Giorgio Rubino (presidente dell'Associazione Medici di Famiglia di Vigevano e Lomellina), Luca Bellazzi e Matteo Bressani (questi anche in versione autista del furgone messo a disposizione gratuitamente da Stav), si sono recati a Pavia per ritirare i Dipi (dispositivi di protezione individuale) per i colleghi.

«Sia da Ats che da Regione Lombardia - ha detto il presidente di Amf, Rubino - la collaborazione è scarsa: abbiamo dovuto provvedere noi a ritirare il materiale da consegnare ai colleghi e sopperire a questo deficit che, ci dicono da Ats, provocato da mancanza di personale. E' ridicolo».