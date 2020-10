Conad, questa mattina il taglio del nastro

È stato inaugurato questa mattina il nuovo supermercato Conad di viale Leonardo Da Vinci.

Un’inaugurazione in tono minore, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia: nessun evento, solo il taglio del nastro da parte del sindaco Andrea Ceffa, accompagnato dal vice Antonello Galiani e la benedizione del vescovo Maurizio Gervasoni.

Il nuovo Conad ha una superficie di vendita di 1.600 metri quadri ed è dotato di un parcheggio sotterraneo di 150 posti e uno in superficie di un’altra cinquantina.

Sarà aperto dal lunedì al sabato con orario continuato, dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20. Nel nuovo punto vendita sono occupate 48 persone: 35 sono nuove assunzioni, mentre le restanti 13 provengono dal punto vendita Conad (chiuso in concomitanza) di corso Di Vittorio 31.

Nel video le parole del presidente Conad, Marzio Ferrari.