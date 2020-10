VIGEVANO - Cento dosi per ogni studio medico. E suddivise in pacchetti da 20-30, quindi una consegna scaglionata che costringe i camici bianchi ad una prima selezione rispetto ai pazienti ai quali somministrare il vaccino antinfluenzale.

«Fino al 15 novembre - spiega il dottor Giorgio Rubino, presidente dell’Associazione Medici di Famiglia di Vigevano e Lomellina - ogni medico avrà a disposizione cento dosi. Personalmente sono andato a ritirare 30 dosi martedì sera. Inutile dire che siamo nel caos. Faccio il mio esempio, ma è così per tutti i colleghi: ho una lunghissima lista di pazienti che vogliono sottoporsi a vaccinazione, ma non abbiamo vaccino. Ormai in studio si chiama solo per questo...».

E per i medici di famiglia che non hanno spazi adeguati, il Comune di Vigevano mette a disposizione la palestra di Palazzo Esposizione in piazza Calzolaio d’Italia e la palestra della ex scuola media Besozzi, sempre in piazza Calzolaio d’Italia. Ma sul tappeto resta l’incertezza sulle dosi. Un centinaio, come detto, sino a metà novembre. E poi?

«Ci hanno detto “le altre ve le daremo”, senza dirci quando. Non sappiamo se arriveranno tutte insieme oppure no. Forse non la sa neppure Ats. Andiamo avanti con queste tranche da 20-30 dosi per volta per somministrarle un po’ a tutti, sperando poi che la Regione riesca a racimolarne altre sul mercato».

«Sul territorio di Pavia - afferma la dottoressa Mara Azzi, direttore generale di Ats - prevediamo la distribuzione di più di 150 mila dosi di vaccini, contro le circa 80 mila dello scorso anno. Stiamo tenendo conto dell’indicazione di Regione Lombardia di raggiungere il 75% delle persone over 65, arrivando quindi circa a vaccinare 55 mila persone nella fascia d’età corrispondente. Al di là di questa precisa indicazione regionale, abbiamo lavorato sull’importanza di vaccinare il più possibile soprattutto le categorie di soggetti fragili, gli operatori sanitari che rischiano più facilmente il contagio, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e le future mamme in attesa».

La campagna vaccinale di Asst scatta invece a Vigevano da domani. Punto di riferimento sarà l’istituto Negrone di corso Milano. Le prenotazioni dovranno essere effettuate al seguente numero: 0381.333724. Le vaccinazioni vere e proprie inizieranno dal 15 di novembre.