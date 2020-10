Un grido d’allarme da parte di alcuni esercenti del centro storico, in merito al nuovo Dpcm per far fronte all'emergenza coronavirus.

Sentiamo le parole della signora Gabri della Trattoria di via Cesare Battisti, di Andrea Petrolo, titolare del Ristorante Rinascimento di piazza Ducale e di Matteo Rizzi della Pasticceria Dante di via Madonna Sette Dolori.