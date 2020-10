Vigevano, in piazza al grido di "Libertà, libertà”

Il tam-tam era iniziato nelle scorse ore sui social, poi qualcuno aveva sparso la voce (pochi minuti prima) che la manifestazione pacifica di protesta contro il Dpcm, non si sarebbe svolta.

E infatti alle 18,30 (orario concordato per il ritrovo) in piazza Ducale solo poche persone, di passaggio, ma tre gazzelle dei Carabinieri e altrettante volanti della Polizia.

Verso le 19 la piazza si è animata, nella zona di San Giovannino. Sono comparsi i primi striscioni e lì si sono radunati i manifestanti. Che hanno poi percorso il salotto cittadino, dirigendosi verso il Municipio, quindi da via Santa Croce sono rientrato in piazza Ducale.

Alla fine una centinaio le persone che sono sfilate al grido di "libertà, libertà” aggiungendo anche "lasciateci lavorare” e “toglietici almeno l'Iva”.

La manifestazione si è svolta in modo assolutamente pacifico.