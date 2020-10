Albero di Natale troppo costoso: petizione online

VIGEVANO - Diecimila euro per l'albero di Natale in piazza Ducale sono troppi per un periodo del genere: il Comune destini questi soldi in beneficenza. E' la richiesta contenuta nella petizione online lanciata da Solidearietà, il gruppo di beneficenza ideato da Piero Pizzi e attivo nella primavera scorsa, durante la prima fase della pandemia. La petizione è visibile qui ed ha raccolto fino ad ora un'ottantina di firme. Nei giorni scorsi il Comune aveva pubblicato un amanifestazione di interesse pubblico per individuare "soggetti ai quali affidare la realizzazione di un Albero di Natale, da collocare, come da tradizione, per tutta la durata delle prossime festività natalizie, in Piazza Ducale, cuore della nostra città e centro di attrazione per eccellenza di numerosi turisti in visita al nostro Centro Storico". Spesa massima prevista: 10 mila euro. Lo scorso anno il noleggio dell'albero per la Piazza costò circa 11 mila euro. "Crediamo che in un anno come questo - si legge nella petizione - ci siano migliori finalità a cui destinare questi 10.000 euro . Chiediamo al Sindaco Ceffa di devolvere questo importo ad iniziative di sostegno alle famiglie in difficoltà o alle organizzazioni di volontariato che operano in ambito sanitario e/o sociale Nel contempo si potrebbero valutare altre proposte per abbellire la nostra città (non solo la Piazza) gestibili a costo zero, con il supporto anche delle associazioni di volontariato".