Riapre il ponte sulla provinciale 596-Diramazione

Il ponte riapre a tempo di record. L’alluvione del Sesia del 3 ottobre aveva “mangiato” la rampa di accesso al viadotto sulla provinciale 596-Diramazione, che da Candia porta al casello della A26 e a Casale Monferrato. È stata una piena storica. Mai a memoria d’uomo le acque erano arrivate così in alto. Oggi pomeriggio, venerdì 30 ottobre, a neanche un mese dal disastro, è stato tagliato il nastro. Il transito è di nuovo consentito. I lavori sono stati coordinati dalle due province interessate, Pavia e Alessandria. Da Pavia sono stati anticipati 175 mila euro, aspettando i contributi regionali. Nel lato lombardo la carreggiata era stata distrutta per un centinaio di metri. In Piemonte i danni erano di minore entità, ma hanno causato disagi al traffico. Gli amministratori locali temevano di aspettare fino al 2021, poi i tempi si sono ristretti. «Durante la mattinata dell’alluvione – racconta il sindaco di Candia, Stefano Tonetti – il Sesia si è alzato in modo repentino e incredibile, di 2 metri in un’ora. L’acqua ha portato via tutto in un batter d’occhio. Ci siamo trovati una voragine enorme e le banchine indebolite. Per noi il ponte è di importanza vitale, e la rapidità degli interventi dimostra l’efficienza della Provincia».